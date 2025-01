Lanazione.it - Calcio. Terza: Porta a Lucca e Calasanzio di misura

Pisa 29 gennaio 2025 – Trenta reti nel girone A diCategoria nella sedicesima giornata di campionato. Ilè sempre più protagonista con la tredicesima vittoria stagionale che laa quarantadue punti in classifica: questa volta a I Passi cade il Fabbrica battuto 1 – 0 grazie ad una rete di Franchini. A meno tredici troviamo la seconda della classe, il Pappiana, che batte 2 – 1il Ponteginori. La Marinese èdopo aver espugnato (1 – 2) il campo di un Pisa Ovest fermo a ventiquattro punti. Quarta piazza condivisa da Via di Corte e Marciana con ventisette punti: i primi travolgono 4 – 1 la Bellani terzultima, mentre i secondi pareggiano 1 – 1 a Montefoscoli. Quasi un terzo delle reti realizzate in questo turno le segna la Nuova Popolare Cep che ne rifila ben otto all’ultima della classe Legoli (8 – 0).