Abruzzo24ore.tv - Calcio, Scontri tra Tifosi: Tre Arresti dopo L'Aquila-Sambenedettese, La Polemica Continua

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'i violentiche hanno avuto luogo al termine della partita di Serie D tra L', sono stati effettuati i primi. Treni sono finiti aglidomiciliari in seguito alle indagini condotte dalla polizia. La vicenda, che aveva già suscitato scalpore, ha visto i protagonisti di questi incidenti identificati e tratti in arresto, come riportato dal Tg3 Abruzzo. Le indagini proseguono senza sosta, e si prevedono ulteriori provvedimenti nei prossimi giorni, con numerosiche potrebbero essere denunciati, sia tra le fila del L'che tra quelle dei marchigiani della. Gli inquirenti stanno valutando anche misure come il Daspo e altre sanzioni disciplinari, tra cui possibili squalifiche del campo. La situazione è ulteriormente complicata da una crescentetra le due società coinvolte.