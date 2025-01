Black Doves – stagione 2 | Ben Whishaw anticipa su e Sam e la seconda stagione | Deve uccidere ancora

Leggi su Cinefilos.it

2: Bensu e Sam e la: “2 riceve un nuovo messaggio da Ben, che condivide ulteriori dettagli sulla mentalità di Sam nei nuovi episodi. Creata da Joe Barton e rilasciata a dicembre, la serie thriller di spionaggio di successo di Netflix ha come protagonista Keira Knightley nel ruolo di Helen, un membro dell’organizzazione spionisticache si allea con Sam per svelare una cospirazione mortale dopo l’omicidio del suo amante. La primaè stata un successo di critica e di pubblico e ladiè ora confermata, cone Knightley che riprenderanno i loro ruoli.In una recente intervista rilasciata a ScreenRant in occasione del Sundance Film Festival 2025,hato qualcosa di ciò che accadrà a Sam nelladi, lasciando intendere che il personaggio potrebbe trovarsi in una posizione difficile per il futuro.