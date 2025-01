Thesocialpost.it - “Bergoglio non è Papa”: scomunicato Don Natale Santonocito

Leggi su Thesocialpost.it

Il caso di don, parroco di San Cesareo, ha riacceso il dibattito sulla libertà di espressione all’interno della Chiesa cattolica. Il sacerdote, appartenente alla diocesi di Tivoli e Palestrina, è statoper aver pubblicamente sostenuto cheFrancesco non è il legittimo pontefice.La decisione è stata resa nota dal vescovo Mauro Parmeggiani, che ha spiegato come il procedimento canonico sia stato avviato dopo la pubblicazione di alcuni video, il primo dei quali risale all’8 dicembre scorso. In essi, donaffermava che Jorge Mariosarebbe un “anti” e che Benedetto XVI, scomparso nel 2022, sarebbe rimasto il verofino alla sua morte.Dopo la diffusione di questi contenuti, il vescovo aveva già adottato misure cautelari, limitando le facoltà ministeriali del sacerdote.