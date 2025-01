Secoloditalia.it - Belloni nominata consigliere diplomatico di von der Leyen. Confermate le voci circolate dopo le dimissioni dal Dis

Elisabettaè stata designata Special Adviser della presidente della Commissione europea Ursula von der. La notizia era stata anticipata dal ‘Foglio’, l’Adnkronos ha potuto visionare un documento che spiega nei dettagli l’incarico: sarà ‘Chief Diplomatic Adviser’, di fatto il, e riporterà direttamente alla presidente, nell’ambito di IDEA, il servizio di consulenza della Commissione che “fornisce idee innovative e uno spazio per la ricerca interdisciplinare e la collaborazione sulle priorità fondamentali”. “Lunedì o martedì sarò a Bruxelles per definire i dettagli della mia nomina adella presidente della Commissione europea”, dice. “Non ho ancora firmato, ma certamente ho dato la mia disponibilità”, precisa l’ambasciatrice, ex segretario generale della Farnesina.