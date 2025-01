Oasport.it - Basket: Venezia spreca tutto nell’ultimo quarto ad Ankara, ora a rischio i playoff di EuroCup

Poteva essere la vittoria che lasciava viva addirittura la rincorsa ai primi tre posti nel girone B di, si trasforma nella sconfitta che obbligaa tentare ilpermartedì 4 in casa, al Taliercio, contro il Lietkabelis. La Reyer di Neven Spahija perde contro il Turk Telekomper 84-81 dopo aver dominato per tre quarti, e pur salvando il doppio confronto adesso avrà un certo numero di calcoli da fare. Mattatori del rientro Braian Angola con 17 punti e Olivier Hanlan con 16, dall’altra parte 20 con 18 rimbalzi di Mfiondu Kabengele e 12 di Tyler Ennis (che però ne fa 9 dalla lunetta).Primoche comincia bene, anzi benissimo per una Reyer priva di timori. Parks, Wiltjer, ma sopratKabengele fanno quel che vogliono, con il centro che tanto a rimbalzo quanto quando si tratta di realizzare fa il suo.