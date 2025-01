Lopinionista.it - “Babygirl”, il film di Halina Reijn con Nicole Kidman al cinema

In occasione dell’uscita nelle sale del” (30 gennaio), si è tenuto un evento esclusivo che ha coinvolto sette straordinarie donne del mondo dello spettacolo. Una serata ricca di emozioni, riflessioni, e un pizzico di malizia, in linea con lo spirito audace e provocatorio del.L’evento ha preso il via con una proiezione privata del, seguita da una cena riservata in cui le ospiti hanno potuto confrontarsi e approfondire i temi centrali della pellicola. La discussione è stata moderata dalla talentuosa Nina Palmieri, che ha saputo guidare il dibattito con sensibilità e intelligenza, stimolando riflessioni profonde sulle dinamiche di potere, sul coraggio di affrontare le proprie scelte e il peso delle convenzioni sociali.TRAILERLe sette protagoniste di questa serata speciale erano: Barbara Foria, Elena Santarelli, Caterina Balivo, Claudia Gerini, Michela Quattrociocche,tta Romanoff e Roberta Rei.