Movieplayer.it - Ashley Tisdale rivela la divertente reazione della figlia a Zac Efron in High School Musical

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice Ahsleyha raccontato come ha reagito laquando ha visto per la prima volta il filmhato l'inaspettatadi suaalla visione di, in particolare subito dopo l'apparizione di Zac. L'attrice, durante la sua partecipazione a un episodio del podcast Breaking Beauty, ha condiviso ilaneddoto legato alla bambina. Laalla visione diJupiter, ladi, ha solo tre anni e il marito dell'attrice, Christopher French, ha deciso di farle vedere. L'interprete di Sharpay Evans nei filmDisney ha spiegato divertita lapiccola: "Ha pensato che Zacfosse suo padre. Ho detto: .