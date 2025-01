Zonawrestling.net - WWE: Triple H ha verificato più volte le condizioni di JD McDonagh dopo il suo infortunio a RAW

Leggi su Zonawrestling.net

Nell’ultimo episodio di RAW, purtroppo, JDha riportato unpiuttosto grave. Nel corso del match tra Judgment Day e War Riders, valevole per i World Tag Team Championship, il wrestler irlandese si è infortunatoaver colpito in maniera brutale il tavolo dei commentatori. Sebbeneabbia continuato il match, il wrestler ha riportato la perforazione di un polmone dovuta alla rottura multipla delle costole.Sfortunatamente per l’Asso Irlandese, l’sembrerebbe piuttosto grave: il wrestler è stato prontamente portato in ospedale per alcuni controlli più approfonditi e probabilmente rimarrà in panchina per qualche mese. Secondo Corey Brennan di Fightful,H avrebbe controllato personalmente la situazione più: infatti, HHH avrebbe fatto in modo che il wrestler ricevesse le cure necessarie e al più presto.