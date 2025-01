Ilrestodelcarlino.it - Volponi, documenti che fanno vivere il ricordo

Urbino è uno splendido scrigno di cultura e Palazzo Passionei Paciotti è uno scrigno nello scrigno, che racchiude e onora i tesori della letteratura europea del Novecento grazie a Carlo e Marise Bo, eponimi della Fondazione che vi alberga. Non poteva esserci luogo più iconico e adatto a celebrare la figura e le opere di Paolo, figlio dell’Urbino autentica, ma anche intellettuale poliedrico e universale, forse uno dei più importanti e influenti del Ventesimo secolo in Italia e nel mondo. Per il centenario della nascita la Fondazione, l’Università, la Città, il Comitato Nazionale supportato dal Ministero della Cultura, con l’affettuoso e imprescindibile apporto della figlia Caterina, hanno voluto raccontare Paolo al grande pubblico, anche e soprattutto a chi lo conosce poco o non lo conosce affatto.