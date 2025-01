Isaechia.it - Uomini e Donne, Barbara De Santi svela cosa ha chiesto a Gianmarco Steri dopo che è diventato tronista

Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di, durante la quale è stato presentato ufficialmente come, ex corteggiatore e non scelta di Martina De Ioannon.La notizia è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo non solo dal pubblico a casa, che si era affezionato a, ma anche da molte dame del parterre del trono over del programma, tra cuiDe, chela puntata ha così commentato la scelta di Martina e il conseguente arrivo disul trono:Per quanto riguarda il trono tutti i miei pronostici sono stati sbagliati, ma io cercavo di leggere gli indizi, ma Martina ha fatto un trono particolare fino alla fine, dava degli indizi che portavano da una parte e invece era tutt’altro rispetto al finale. Contenta però che ci siasul trono perché se avesse vent’anni di più andrei io tra le corteggiatrici perché è un uomo, anche così giovane.