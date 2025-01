Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Padova, assolti per l’azione del 4 ottobre 2023

: Assolta anche la persona accusata per violazione del FVO, 27 gennaio 2025 – Oggi 27 gennaio si è tenuta alle 14.30 presso il Tribunale dil’udienza perin via Avanzo del 4, in cui i capi di imputazione capi di imputazione erano: art. 110 cp art. 18 T.U.L.P.S art. 76, comma 3 d. lgs. 159/2011. Le persone coinvolte dierano 7. Il giudice, ascoltati il PM e la difesa, ha assolto le persone di, riservandosi la pubblicazione delle motivazioni tra 15 giorni.Leonardo, 29 anni, ricercatore in fisica ha dichiarato: “Siamo staticon formula piena, perché la giudice ha ritenuto la nostra azione una manifestazione del libero pensiero, quindi garantita e protetta dall’art. 21 della nostra Costituzione.