Troppo dolore Lutto per Enzo Miccio il triste annuncio | Nel mio cuore per sempre

Leggi su Caffeinamagazine.it

, celebre wedding planner italiano, sta attraversando un momento di profondoper la scomparsa del suo ex compagno. La notizia è stata condivisa dallo stessoattraverso un toccante messaggio sui social media, in cui ha espresso il suo struggimento per la perdita: “È impossibile, inimmaginabile, ilforte, difficile da accettare”.>> “Poteva andare molto peggio”. Giovanna Civitillo in ospedale, paura per la moglie di AmadeusAncorasui social: “Lo butto via come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent, resterai con me nel mioper”. Laurent Miralles, chirurgo francese specializzato in medicina estetica, aveva studi e collaborazioni in diverse città del mondo, tra cui Parigi, Londra, Mosca e gli Emirati Arabi. La sua relazione conera iniziata nel 2020 a Parigi, e i due avevano condiviso sei anni insieme prima di separarsi.