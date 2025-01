Lanazione.it - Sollicciano, colpo di scena: no al rinnovo di Tuoni, il carcere resta ‘scoperto’

Firenze, 28 gennaio 2025 – Antonellanon è più la direttrice deldi. La notizia è stata notificata ieri mattina, via mail, alla dirigente. La firma sul documento è di Gloria Manzelli, numero uno del provveditorato regionale. La decisione, però, arriva dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). Tecnicamente anon è stato rinnovato l’incarico alla guida del penitenziario fiorentino, iniziato tre anni fa e con scadenza il prossimo 3 febbraio. Perché? Nessuna motivazione al momento è stato fornita. Né via mail, né con altri mezzi. È stata invece scelta la casa circondariale di Arezzo – che conta circa 45 detenuti – come prossima destinazione per. Non certo una promozione.invece ancora vacante il posto da dirigente a. L’uscita di, oltre a lasciare sconcertato il personale del penitenziario – che si preparava per riabbracciarla la prossima settimana dopo mesi di malattia –, lascia la struttura nell’interregno.