Superguidatv.it - Silvia Salemi, “23 Ore – Limited Edition”: “È un disco che volevo fare. ‘A casa di Luca’ mi ha cambiato la vita, è un inno generazionale. Sanremo? Guarderò soprattutto i giovani” – Intervista

Il 24 gennaio è uscito “23 ORE –”, il vinile bianco, edizione limitata di, contenente 10 canzoni estratte dall’omonima raccolta disponibile in digitale, tra cui gli ultimi singoli “Fiori nei jeans”, “Amore eterno”, “Animali notturni” e “Adi Luca”, canzone presentata per la prima volta al Festival didel 1997 e vincitrice del Premio della critica per il miglior testo.Ispirandosi alle “Occasioni” di Eugenio Montale, il titolo scelto daper la sua raccolta, “23 ORE”, rappresenta un percorso emotivo e narrativo che si snoda attraverso le ore di un giorno quasi completo, lasciando l’ultima, la ventiquattresima ora, sospesa tra il concreto e l’immaginato. Con questo progettoina riflettere sul valore delle scelte non compiute e di quelle ancora dae lo fa attraverso l’immagine della ventitreesima ora, simbolo del riscatto e dell’opportunità.