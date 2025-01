Leggioggi.it - Settimana corta dipendenti PA: come funziona e chi può chiederla nel 2025

La Pubblica Amministrazione apre a un nuovo modo di lavorare, inaugurando laper ipubblici. Con la firma del nuovo CCNL statali (il contratto collettivo nazionale per le Funzioni centrali 2022-2024) si dà il via, in modo sperimentale, allalavorativa di soli quattro giorni: innovazione che punta a conciliare meglio vita privata e lavoro, senza rinunciare alla produttività e con un potenziale risparmio di risorse per le amministrazioni. Un progetto che coinvolge circa 190miladi ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economiciInps e Inail. Meglio precisare però che non è tutto automatico. L’iniziativa in realtà è del tutto volontaria e non è detto che un dipendente pubblico debba per forza accettarla o che tutti gli uffici PA possano garantire questo nuovo sistema di lavoro.