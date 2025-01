Secoloditalia.it - Seta – Milano

Via Monte di Pietà, 18 – 20121Tel. 02/87318897Sito Internet: www.mandarinoriental.comTipologia: ricercataPrezzi: menù degustazione: 230/320, à la carte: 2 portate+dessert 160€, 3 portate+dessert 210€; menù lunch 3 portare 95€Chiusura: Domenica e LunedìOFFERTASiamo nel “cuore” di, nel ristorante gourmet di una catena alberghiera internazionale tra le più prestigiose. In questo contesto, ci sarebbero gli ingredienti per un’esperienza fin troppo snob ed esclusiva, ma la “solida” cucina di Antonio Guida scaccia questi timori e conquista fin dalle prime battute le papille gustative degli avventori. I tre diversi percorsi disponibili, tutti di 7 portate con piatti eventualmente intersecabili à la carte, esprimono bene le idee dello chef che poggiano, saldamente, sull’eccellenza delle materie prime, su impeccabili tecniche di cottura e su un sapiente uso delle spezie.