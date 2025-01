Thesocialpost.it - Santanchè non molla il ministero: “Me ne frego del pressing di FdI”

Con un ampio sorriso e una sigaretta elettronica in mano, Daniela, ministra del Turismo, risponde alle accuse con determinazione. Durante un evento al porto di Gedda, in Arabia Saudita, organizzato per la tappa dell’Amerigo Vespucci, la ministra ha replicato punto su punto alle pressioni che la vogliono fuori dal governo dopo il rinvio a giudizio per falso in bilancio.Con un sonoro «chissenefrega»,ha liquidato le richieste di dimissioni provenienti da una parte di Fratelli d’Italia. «Non mi dimetto, vado avanti, sono innocente», ha dichiarato. Ha aggiunto che la presidente del Senato, Ignazio La Russa, resterà sempre al suo fianco: «Ignazio non mi abbandonerà mai, né come politico né come amico».Meloni invita alla riflessioneIl premier Giorgia Meloni, intervenuta pochi giorni fa sempre a Gedda, non ha difeso apertamente, ma ha dichiarato che «il rinvio a giudizio non è sufficiente per chiedere un passo indietro».