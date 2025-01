Pronosticipremium.com - Roma, l’ex Ryan: “Non ero soddisfatto del minutaggio che avevo”

È durata solamente pochi mesi l’avventura adi Mathew, arrivato nel corso del mercato estivo e, dopo una sola presenza in Coppa Italia contro la Sampdoria, già ceduto pochi giorni fa al Lens – con il quale ha esordito tenendo la porta inviolata nell’1-0 rifilato all’Angers – per una cifra di circa 800mila euro. L’australiano non è stata l’unico ad avere una parentesi decisamente breve con la maglia giallorossa. Lo stesso destino è toccato infatti ad Enzo Le Fee, passato al Sunderland, mentre ad aggiungersi alla lista presto sarà anche Hermoso, in direzione Bayer Leverkusen.: “Quando non giochi regolarmente fa davvero male”In un’intervista rilasciata a Lensois.com,ha spiegato quali siano stati i motivi che lo abbiano spinto a scegliere di lasciare la Capitale: “Quando non giochi regolarmente, fa davvero male.