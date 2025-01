Pronosticipremium.com - Roma Femminile-Napoli, le convocate di Spugna: Pante e Pilgrim rientrano

Leggi su Pronosticipremium.com

Tutto pronto per la sfida tra, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, che andrà in scena a partire dalle ore 18:00 del 29 gennaio. La partita ripartirà dal punteggio di 1-0 a favore delle giallorosse che, con il gol di Dragoni, si sono aggiudicate l’andata. Dopo la pesante sconfitta contro il Milan, che ha compromesso il bel successo nello scontro diretto contro la capolista Juventus, dunque, la squadra didovrà riprendere in mano il proprio destino, consapevole dell’importanza di questo match.Per la partita contro il, in programma davanti ai propri tifosi allo Stadio Tre Fontane,ha stilato la lista delle: tra le novità troviamo il rientro di Miae quello di Alayah, lediPORTIERI: Kresche, Ceasar, MerollaDIFENSORI: Aigbogun, Cissoko, Di Guglielmo, Linari, Minami, Thogersen;CENTROCAMPISTE: Dragoni, Giugliano, Greggi, Kuhl, PandiniATTACCANTI: Corelli, Giacinti, Gl Ecco leper la gara di Coppa Italia con il#ASpic.