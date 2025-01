Pronosticipremium.com - Roma, allenamento a Trigoria a due giorni dall’Eintracht Francoforte VIDEO

Archiviato il successo per 2-1 al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, il primo in trasferta della stagione, laha già iniziato a lavorare in vista del prossimo impegno. I giallorossi si preparano ad affrontare l’Eintrachtnell’ultima giornata del girone unico di Europa League, in programma giovedì alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. La partita è decisiva per le ambizioni della squadra di Claudio Ranieri, che dovrà vincere per avere la certezza dell’accesso ai playoff., seduta di scarico per chi ha giocato a UdineA duedalla decisiva gara di Europa League contro l’Eintracht, lasi è allenata al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di. I giocatori che sono partiti titolari domenica a Udine hanno svolto nuovamente un lavoro di scarico, mentre il resto della squadra ha svolto un’esercitazione sui tiri in porta, in particolare su quelli provenienti dai cross.