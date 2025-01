Parma la commessa del centro commerciale pagata 6 euro l’ora | Niente caffè per paura di essere rimproverate

Leggi su Open.online

Le domande personali al colloquio, il contratto rinnovato di mese in mese – «così possono lasciarci a casa a ogni scadenza» – e il lavoro i festivi e le domenica a poco più di seial. A raccontare atoday queste condizioni di lavoro è una, impiegata in un negozio di undella città emiliana con un contratto in somministrazione lavoro, quindi con l’intermediazione di un’agenzia. In complesso 900al mese per 24/30 ore settimanali senza pausa pranzo e con lache anche le “pause bagno” convincano l’azienda a non prolungare l’assunzione. «Le aziende possono fare di loro ciò che vogliono», ha commentato Giorgia Costantino, segretario territoriale Ugl.Il colloquio di assunzione e il tramite delle agenzieSecondo quanto ha raccontato la, rimasta anonima perdelle ripercussioni, sarebbe iniziato tutto dal primo colloquio di lavoro.