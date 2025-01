Quotidiano.net - Nozze da incubo. Witherspoon in commedia:: "Io, sorella della sposa. Disintegrata dal caos"

"Ci sono alligatori qui?". Will Ferrell si guarda intorno con (finto) fare allarmato assicurandosi di non dover replicare una delle scene più divertenti di Un matrimonio di troppo –scritta e diretta da Nicholas Stoller dal 30 gennaio su Prime Video – in cui ha un corpo a corpo con un esemplare poco mansueto. Incontriamo l’attore insieme alla co-protagonista e co-produttrice Reesee al regista alla Soho Farmahouse, tenuta nella campagna inglese camuffata per l’occasione in un resortcostaGeorgia. Il film ruota attorno a uno degli incubi a occhi aperti di ogni coppia di sposi: ritrovarsi il giorno del matrimonio a dover condividere la location scelta per festeggiare con un altro paio di neo coniugi. È quello che succede a Jenni (Geraldine Viswanathan), figlia di Jim (Ferrell), e Neve (Meredith Hagner),di Margot ().