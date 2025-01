Napoli | estorsioni al porto per il clan Mazzarella tre arresti

Leggi su Puntomagazine.it

. Gli indagati avrebbero chiesto a nome del, anche attraverso aggressioni, 500 euro mensili a due imprenditori all’interno deldiNella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di.Destinatari del provvedimento tre uomoni gravemente indiziati del reato di estorsione, in concorso tra loro, aggravato dal metodo camorristico e dalla finalità di agevolazione del. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri disu delega della Procura della RepubblicaLe attività d’indagine, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di, sono partite dalla denuncia presentata nel 2022 da parte delle vittime, due fratelli titolari di un esercizio commerciale e di una ditta di facchinaggio, situati all’interno deldi, rimasti vittima di, avvenute nel corso del tempo.