Lanazione.it - Muore travolta da un’auto dopo aver fatto la spesa

Gallicano (Lucca), 28 gennaio 2025 – Tragedia della strada nella tarda serata sulla via di Fondovalle, all’altezza del comune di Gallicano dove, intorno alle 19, una donna è statadache stava transitando in direzione Lucca. La donna, 51enne, stava attrsando la strada con i sacchetti dellaappena acquistata nel vicino Superstore Conad quando è avvenuto l’impatto fatale sul cofano della 500 bianca, condotta da un giovane di Borgo a Mozzano. L’uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso di Castelnuovo di Garfagnana , in stato di evidente choc. A niente sono valsi i tentativi di rianimare la donna da parte dei sanitari e parasanitari intervenuti a bordo di una ambulanza della Misericordia del Barghigiano e di una seconda della Croce Rossa di Bagni di Lucca. Attivato sul momento anche l’elisoccorso regionale Pegaso, poi non atterrato visto le tragiche circostanze, purtroppo, ravvisate.