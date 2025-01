Mistermovie.it - Mister Movie | Lionsgate annuncia le date di uscita di Nella Tana dei Lupi 2: Pantera

Leggi su Mistermovie.it

L’atteso sequel del thriller d’azionedei(Den of Thieves 2:) ha finalmente una data diufficiale.ha confermato che il film sarà disponibile negli store digitali a partire dal 28 gennaio 2025, mentre i formati fisici, inclusi il 4K Ultra HD e il Blu-ray, arriveranno il 4 marzo 2025.I dettagli sulle edizioni 4K e Blu-rayclass="wp-block-heading">La versione in 4K UHD sarà disponibile al prezzo di 42,99 dollari, mentre il Blu-ray standard (incluso con copia DVD e digitale) costerà 39,99 dollari. Inoltre,lancerà un’esclusiva Den of Thieves Collection Combo Pack, una raccolta speciale in 4K UHD che include entrambi i film del franchise. Il pacchetto combinato sarà venduto al dettaglio per 59,99 dollari e includerà due SteelBook dedicati ai film originali e al sequel, disponibile esclusivamente nello storeLimited.