Messa, visite guidate e polenta. La festa patronale è ricca di eventi

Proseguono oggi gli appuntamenti delladi San Giulio, promossi dall’Amministrazione, Comunità pastorale e associazioni. Alle 17.30 in Biblioteca (piazza Castegnate 2) verrà inaugurata la mostra degli elaborati selezionati del concorso "50° elevazione a Città", frutto del lavoro delle classi V elementare dell’Istituto comprensivo (visitabile fino all’8 febbraio). Giovedì alle 18, nella Chiesa S.Giulio, la Santa, e a seguire alle 18.45, in piazza della Libertà, "brucia la Gioeubia", con stand che offriranno vin brulè,e brusciti, pane di San Giulio e vin santo, a cura di Rione In Sü, Pro Loco, Alpini, Caritas e Co.Ge.Ma. (Comitato genitori dell’Istituto Manzoni). Sabato alle 11, in Biblioteca, la proiezione del documentario "Noi della Cantoni", con Daniele Pozzi (Liuc Heritage Hub).