Juventusnews24.com - Mercato Juve, Veiga non basta: i bianconeri insistono per loro due per completare la difesa. Le ultime

di RedazionentusNews24, iper Kelly del Newcastle e Todibo del West Ham. Lesulle mosse del club bianconeroLuca Marchetti ha fatto il punto sule in particolare sul reparto difensivo, con il club bianconero che dovrà chiudere ancora un altro colpo. Di seguito il punto su Kelly del Newcastle e su Todibo del West Ham.PAROLE – «Per quanto riguarda il difesore lantus continua ad aspettare per Kelly e resta vivo il rapporto con il Newcastle, che però non ha mai aperto alla proposta bianconera. Questo può valere anche per Todibo, con lantus non ha ancora cambiato pagina e continuerà a insistere nei prossimi giorni».Leggi suntusnews24.com