Meloni | curioso il mandato Cpi in Italia

18.14 "Ora i fatti sono abbastanza noti, la Corte Penale internazionale dopo mesi di riflessione emette undi arresto internazionale nei confronti del capo della polizia di Tripoli. Curiosamente la Corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territoriono dopo che per 12 giorni aveva serenamente soggiornato in altri tre Stati europei". E' la ricostuzione della vicenda Almasri compiutata dalla premier nel video in cui ha annunciato di essere stata raggiunta da un avviso di garanzia.