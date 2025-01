Lanazione.it - Maltempo in Toscana, strade allagate a Montespertoli

(Firenze), 28 gennaio 2025 – Allagamenti sullea Martignana nel comune dia causa delle fortissime piogge cadute nella mattinata di oggi, 28 gennaio, ine in particolar modo nella provincia di Firenze. Al’acqua ha invaso la strada in via Orme creando disagi al traffico e ai residenti. La Regione ha diramato un'allerta arancione per le zone settentrionali, mentre le previsioni indicano che l'instabilità potrebbe persistere nelle prossime ore. Torrente esonda a Fontebuona,sommerse paura per le abitazioni. Chiusa via Bolognese