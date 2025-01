L’Odissea firmata Nolan si girerà anche in Sicilia Tra due mesi il primo ciak sull’isola di Favignana

Leggi su Open.online

Quando uno dei più importanti registi viventi si muove verso un progetto, normale che l’industria cinematografica punti il faro e lo segua passo passo. È certamente questo il caso di Christopher, londinese classe 1970, otto candidature agli Oscar in carriera, due statuette (miglior regia e miglior film) portate a casa proprio con il suo ultimo lavoro, Oppenheimer, cosa che rende freschissima questa hype per il prossimo progetto. Già svelata la data di uscita: 17 luglio 2026. Già svelato il titolo: Odissea, cosa che lascia pochi dubbisulla trama, si tratta infatti della sua visione del poema epico di Omero, di certo un kolossal. Il cast e la scelta rispettosa del testoIl cast chiamato in causa dal regista inglese è da kolossal: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron, tutti artisti di primissimo piano,se non è stato ancora chiarito chi interpreterà chi.