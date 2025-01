361magazine.com - Lo sfogo di Alessandro Basciano: “Cascheranno le maschere”. Cosa sta accadendo con Sophie e Céline

Leggi su 361magazine.com

affida ad Instagram un nuovo e lungostaconCodegoni eBlue? Le sue dichiarazioninelle ultime ore è tornato attivissimo su Instagram pubblicando alcuni screenshot della chat Whatsapp dell’asilo che frequentaBlue. Il noto deejay e papà diBlue ha condiviso un lungosu quanto sta. Dopo la denuncia da parte della sua ex,Codegoni, l’arresto ed il rilascio,si ritrova nuovamente ad affrontare lunghi sfoghi urlando giustizia.Leggi anche Grande Fratello, “Non sei così importante qua”: scatto lo scontro tra Chiara ed HelenaIl lungosocial del noto deejayha pubblicato una serie di stories Instagram scrivendo: “LA GRAVITÀ E L’IGNORANZA DI QUELLO CHE ACCADE DA ORMAI TROPPO TEMPO È DIVENTATA INSOSTENIBILE SOPRATTUTTO QUANDO È MIA FIGLIA A RIMETTERCI SUBISCO OGNI GIORNO QUESTO ANNI DI MENZOGNE E SOPRUSI !!!! MA QUI SI TRATTA DI MIA FIGLIA CHE NON SO MAI DOVE E CON CHI STA A PARTIRE DA VENERDÌ SCORSO DOVE POTEVO BENISSIMO TRASCORRERE LA NOTTE CON MIA FIGLIA DATO L’ASSENZA DELLA MADRE NOTTURNA MA E’ UNA COSTANZA QUESTA CHE VA AVANTI DA TROPPO SON PASSATO PER VIOLENTO HO RIMESSO LA FACCIA DAVANTI A TUTTA L’ITALIA PER GENTE CHE VIVE SENZA VALORI SENZA PRINCIPI BISOGNA INTERVENIRE BISOGNA CHE CI SIA GIUSTIZIA ORA BASTA !!! E SOPRATTUTTO BASTA CREDERE A QUELLO CHE VEDETE CHE SON SOLO SCUSE PER RIPULIRE LA PROPRIA SPORCA IMMAGINE DA 4 SOLDI MA PAGHERANNO TUTTE LE PERSONE CHE COPRONO QUESTO SCEMPIO !!! CREDO NELLA GIUSTIZIA”.