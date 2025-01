Sport.quotidiano.net - Le ultime verso Lisbona: domani l’atto finale contro lo Sporting. Ampio turnover a cominciare dai pali: davanti favorito Dallinga. Ravaglia vede il debutto in Champions. Lucu ko

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vigilia dell’ultimo ballo di Chns, in programma all’Alvalade di, in casa dello: ma il tour de force del Bologna è ancora ben lontano dal terminare, dato che sabato sera al Dall’Ara arriverà il Come e a seguire (martedì 4 febbraio) ci saranno i quarti didi Coppa Italia con l’Atalanta e la trasferta di Lecce dell’ex Karlsson (domenica 9). Compito di Italiano è modulare uomini e forze degli stessi, con la consapevolezza che cnato e Coppa Italia rappresentano la priorità. In tal senso è da segnale il turno di riposo obbligato di Freuler, squalificato: probabile quindi una mediana composta da Ferguson e Pobega, come nella ripresa con il Dortmund, con Moro che spera nella chance ma che dovrebbe partire dalla panchina, dato che Aebischer è rientrato in gruppo ma stando alle previsioni che filtrano da Casteldebole avrà bisogno di circa un mese per essere in condizione di tornare in campo a pari condizione con i compagni.