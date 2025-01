Movieplayer.it - Lanterns: svelato l'inizio delle riprese della serie della DC?

Poorna Jagannathan haquando inizierà il lavoro sul set di, la nuovalive-action tratta dai fumettiDC. Le, tratta dai fumettiDC, sembra siano ufficialmente iniziate. A rivelare l'aggiornamento relativo al progetto live-action dedicato alle avventure dei Greenè stata Poorna Jagannathan, già conosciuta dal pubblico televisivo grazie a Never Have I Ever. L'update sullaIn un'intervista rilasciata a Collider, l'attrice ha spiegato che proprio oggi, martedì 28 gennaio, verranno effettuati i primi ciak ideati come test. Poorna Jagannathan ha aggiunto: "Questo è il primo script che io abbia mai letto e che arriva con un accordo sulla riservatezza. Tutto è così folle, è lo script scritto nel migliore .