Agi.it - La nave Cassiopea in Albania con 49 migranti a bordo, riparte l'iter dei trasferimenti

Leggi su Agi.it

AGI - Con l'arrivo del pattugliatore della Marina Militare Italianainè ripreso l'per i trasferimenti deinel Paese adriatico. Laha attraccato alle 7,30 di questa mattina nel porto di Shengjin, dove ha sbarcato i 49selezionati per essere sottoposti alla procedura accelerata di frontiera. Nell''hotspot' italiano a Shengjin saranno avviate le procedure di identificazione e ci sarà uno 'screening' medico approfondito, poi i 49 richiedenti asilo saranno portati nell'altro centro italiano di Gjader, a una ventina di chilometri, dove resteranno in attesa di conoscere l'esito delle loro domande. Sono bengalesi, egiziani, ivoriani e gambiani (quindi provenienti da Paesi considerati sicuri), intercettati in acque internazionali a sud di Lampedusa.