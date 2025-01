Ilnapolista.it - La Juventus di Maifredi andava meglio di quella di Thiago Motta: era quarta, a 4 punti dal primo posto

Ladididi: era, a 4dalDieci vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte. Che nel campionato 90-91 facevano 28in classifica e oggi sarebbero 38. È lo score della famigeratadi Gigionel’allenatore che più di ogni altro incarna il fallimento del tentativo di cambiare il Dna della Vecchia Signora. Si era in pieno sacchismo. La Juve cacciò Zoff che pure aveva vinto Coppa Italia e Coppa Uefa. Ma c’era la rivoluzione del futbol che premeva, il calcio totale dell’uomo di Fusignano e a Torino non resistettero. Arrivò Luca Cordero di Montezemolo che portòl’uomo che praticava il calcio champagne a Bologna.Se ci fossero stati i tre, la Juve dine avrebbe avuti 38. Cioè uno in più didi