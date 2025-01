Laprimapagina.it - La caduta di Velyka Novosilka segna una svolta pro Putin

Ladi, città strategica nell’Ucraina sud orientale, rappresenta unacritica nel conflitto tra Russia e Ucraina. La perdita di questo bastione difensivo apre a conseguenze tattiche potenzialmente devastanti. Kyrylo Budanov, capo dei servizi segreti militari ucraini, ha avvertito durante un incontro a porte chiuse alla Verkhovna Rada. “Se non ci saranno negoziati seri entro l’estate, potrebbero verificarsi processi molto pericolosi per l’esistenza stessa dell’Ucraina”. Nonostante i tentativi di minimizzare l’allarme, la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di affidare il comando diretto del gruppo strategico Khortytsia al generale Mykhailo Drapatyi conferma l’urgenza della crisi. Drapatyi, già a capo delle forze di terra ucraine, dovrà ora gestire direttamente le operazioni in una delle aree più difficili del fronte, nel tentativo di arginare l’avanzata russa.