Ilgiorno.it - Inchieste sui cantieri milanesi: il limbo degli acquirenti. “Palazzi sotto sequestro, siamo preoccupati”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – "Stiamo osservando quello che sta accadendo con sempre maggiore preoccupazione: chiediamo risposte e un intervento che ci aiuti a uscire da una situazione che sta diventando paradossale". Cristian Coccia è unodi un appartamento nel complesso delle Residenze Lac in via Cancano, affacciate sul Parco delle Cave, uno dei trepostiper presunti abusi edilizi.deciso dalla gip Lidia Castellucci e chiesto dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, eseguito lo scorso 19 luglio, che è stato confermato dal Tribunale del Riesame. Glisono rimasti in unsenza per ora una via d’uscita, e chiedono di avere voce perché "la parte più debole, che sta rimanendo schiacciatail peso di questa situazione".