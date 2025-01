Amica.it - Il toccante discorso di re Carlo a Cracovia nel Giorno della Memoria

(askanews) – Il«è un momento triste e sacro». Lo ha affermatoIII, mentre il monarca britannico visitava il centrocomunità ebraica di, in Polonia, nell’80esimo anniversarioliberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.Re: “Momento triste e sacro”Alle pareti del centro le foto degli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre da Hamas. «Essere in Polonia nel, mentre commo gli 80 anni dalla liberazione di Auschwitz, è un momento sia triste che sacro. È un momento in cui ricordiamo i sei milioni di ebrei, vecchi e giovani, che furono sistematicamente assassinati, insieme a Sinti, Rom, disabili, membricomunità LGBT, prigionieri politici e tanti altri, sui quali i nazisti imposero la loro violenza e il loro odio».