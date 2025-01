Lopinionista.it - Il ritiro degli Stati Uniti dalla convenzione sulla Global Minimum Tax dà un colpo mortale all’Ocse

ROMA – “Uno dei temi più rilevanti di cui non si sta parlando è ilTax, che dà un, la cui ragione d’essere era quella di creare un forum in cui i grandi attori dell’economia mondiale potessero dialogare su questi temi con gli. Se gli Usa se ne vanno l’Ocse non serve più a niente”. Lo ha affermato l’economista e deputato della Lega, Alberto Bagnai, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “Governance mondiale: come cambiano le regole”.“A settembre la commissione finanze della Camera dei rappresentantiUsa aveva già inviato una lettera per esprimere le proprie perplessità”, ha detto Bagnai. “Di fatto Trump sta già dando una dimensione concreta e pragmatica a cose che erano già nell’aria”.