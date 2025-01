Iodonna.it - Il nuovo servizio offerto di Bolt offre alle donne la possibilità di prenotare corse in taxi condotte solo da autiste donne. Già attivo a Parigi, il progetto arriva ora sulla Costa Azzurra per rispondere alla crescente richiesta di sicurezza

Nella notte delle città, nonostante le luci e i locali, ladellesole che si muovono non è ancora per niente assicurata. E a confermarlo, ci sono le cronache quotidiane, purtroppo, che ormai quasi ogni giorno raccontano di aggressioni più o meno gravi. E così, un’azione che chiunque dovrebbe poter fare senza problemi, per lesi trasforma ingiustamente in un’esperienza carica di inquietudine. Violenza sulle: i dati di questa piaga in Italia e nel mondo Xper, ilperguidato daÈ proprio in questo contesto che alcune aziende di trasporto hanno scelto di agire, diventando oltre che semplici erogatori di servizi, veri e propriati del mondo femminile.