Il Corpo dei Vigili Urbani di Benevento a lezione per l'utilizzo dei Defibrillatori

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è concluso il secondo corso di formazione per l’abilitazione aldeipresso il Comando deldeidi.Giovedì 23 Gennaio u.s. si è svolta la formazione per l’abilitazione aldeiper 11 componenti ildeidi. La prima sessione formativa ha avuto luogo nel mese di Novembre scorso, con la formazione di altri 9 Componenti il Comando cittadino.“Dopo aver formato il personale della Questura die del Distaccamento di Telese Terme lo scorso anno – dice il Presidente della Misericordia diAngelo Iacoviello – abbiamo avuto il piacere di dedicarci con le nostre competenze anche presso il locale Comando dei operatori che sono in strada e che possono, in caso di necessità, prestare il primo soccorso indispensabile per fornire un supporto vitale in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso sanitario.