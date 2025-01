Iltempo.it - Giorno Memoria, Metsola: "Auschwitz tra capitoli più oscuri della storia umana"

(Agenzia Vista) Polonia, 28 gennaio 2025 "Il campo di sterminio nazista di-Birkenau è teatro di uno deipiù. A 80 anni dalla sua liberazione, mentre ci riuniamo nel luogo dell'orrore per onorare coloro che sono morti e coloro che sono sopravvissuti, rinnoviamo il nostro impegno nella lotta contro l'odio: ricordiamo ogni nome, ognie ogni vita perduta nell'Olocausto". Lo dice la Presidente dell'Eurocamera, Robertain visita al campo di sterminio nazista in Polonia in occasionegiornata. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev