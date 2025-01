Ilgiorno.it - Gestivano lo spaccio a San Siro. Capi e “cavallini“ condannati. Da 21 a 6 anni per le due bande

Leggi su Ilgiorno.it

La droga consegnata giorno e notte dain bici o sui monopattini. Le “palline“ avvolte nel cellophane e nascoste in bocca, da ingoiare nel caso di controlli delle forze dell’ordine. Soprattutto, i “telefoni rossi“ che squillavano h24. Due cellulari preziosi usati solo daiper comunicare con clienti e sottoposti, che per il loro “lavoro“ ricevevano una paga che oscillava tra 60 e 100 euro al giorno, a seconda del turno. E di soldi ne giravano tanti, considerando che i clienti erano non meno "di 50 al giorno" per ciascun gruppo, in cerca di cocaina, hashish e pure ossicodone, la cosiddetta eroina dei poveri. Funzionavano così, stando alle indagini dei poliziotti del commissariato Bonola diretti da Antonio D’Urso con il coordinamento del pm Rosario Ferracane, le due organizzazioni criminali che si dividevano le piazze didel quartiere popolare San, allargandosi nella zona Ovest della città fino a San Leonardo.