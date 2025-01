Lanazione.it - Fc Pistoiese, primo posto lontano. Ora la rimonta è come un Everest

"Perdere in questo modo fa tanto male". Sono state queste le prime parole pronunciate da Alberto Villa dopo la sconfitta dellaal Benelli. Il ko incassato contro il Ravenna è doloroso soprattutto perchè arrivato al termine di una partita che gli arancioni non avrebbero meritato di perdere, sia per l’approccio alla gara sia per la quantità di occasioni create nei novanta minuti. Decisamente più numerose le palle gol costruite dallarispetto a quelle della compagine giallorossa, che eccezion fatta per la rete di Biagi e un innocuo tiro di Rossetti non si è mai avvicinato in modo pericoloso dalle parti di Cecchini. Ma nel calcio, e in generale in tutti gli sport, vince chi è più cinico e più esperto nello sfruttare gli episodi e nel curare al meglio i dettagli. Elencare le chances non sfruttate dagli arancioni,quelle capitate a Simeri e a Polvani nella ripresa o il possibile rigore non fischiato ai danni di Greselin neltempo, non potrà cambiare il punteggio finale.