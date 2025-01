Napolipiu.com - Doppio assist per Garnacho al Napoli: la verità sulla trattativa con lo United

Repubblica svela i dettagli della trattativa per l'argentino: due fattori chiave possono sbloccare l'affare. Sullo sfondo resta Adeyemi del Borussia Dortmund. Il Napoli stringe i tempi per rinforzare l'attacco. Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, il direttore sportivo Giovanni Manna è tornato a Milano per proseguire i contatti per Alejandro Garnacho che prosegue da diverse settimane. Due fattori potrebbero favorire la chiusura dell'operazione con il Manchester United. Il primo è legato al Chelsea: i Blues, finora, non hanno presentato offerte concrete per l'argentino. Il secondo elemento riguarda la trattativa tra il Chelsea e il Lecce per Dorgu: un eventuale investimento da 40 milioni per l'esterno potrebbe facilitare la partenza di Garnacho.