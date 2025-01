Destino crudele In auto con mamma e fratellini Aurora muore a 9 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

La comunità di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stata colpita da una tragedia questa mattina. In un incidente stradale ha perso la vita una bambina di 9Pitino, che si trovava ininsieme alla madre e ai due. La famiglia era uscita dalla loro abitazione in campagna, come faceva ogni giorno intorno alle 8 in direzione del centro città per raggiungere la scuola, ma purtroppo sulla strada c’è stato il terribile incidente stradale che ha distrutto la loro vita. Alla guida dell’, una Fiat Panda, c’era la madre di, una donna di 36sposata con un carabiniere in servizio a Gela. La figlia maggiore era seduta accanto a lei, mentre idi 6 e 4si trovavano sui sedili posteriori. Durante il tragitto sulla strada provinciale 11, che conduce al centro abitato di Niscemi, la conducente ha perso il controllo del veicolo a causa del fondo stradale reso scivoloso dall’umidità.