Consulenze esterne, assolto in appello professore del Politecnico. Niente maxi-risarcimento

Milano, 28 gennaio 2025 – Il ribaltone è arrivato dopo quasi quattro anni: il docente delStefano Consonni non dovrà versare al polo accademico i 250mila euro incassati tra il 2012 e il 2016 (al netto di imposte e ritenute fiscali) da. In primo grado, i giudici della Corte dei Conti della Lombardia avevano condannato il prof a risarcire. Nei giorni scorsi, è arrivata la sentenza della Terza sezione d’, che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato di Consonni, annullando il sequestro conservativo datato 2019 e liquidando in suo favore le spese legali da 5mila euro a carico del. Incarichi sporadici Stando a quanto si legge nelle motivazioni del verdetto, i giudici hanno ritenuto che gli incarichi consulenziali svolti da Consonni non abbiano configurato “l’esercizio di attività ‘libero-professionale’, assolutamente incompatibile con il proprio status di docente universitario con regime di tempo pieno”.