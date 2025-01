Ilnapolista.it - Conceiçao: «La scossa arriva con il lavoro, vogliamo chiudere questa fase con una vittoria»

Leggi su Ilnapolista.it

Alla vigilia dell’ultima sfida del girone di Champions contro la Dinamo Zagabria il tecnico del Milan, Sergioe Christian Pulisic hanno parlato in conferenza stampaLa conferenza diCome è andata a preparazione della partita?«Oggi abbiamo fatto sul campo con tutto il gruppo 40 minuti, per me non è l’ideale ma lo sappiamo. Con quello che studiamo cerchiamo di fare una partita positiva e vincere».Ha dato lail litigio con Calabria?«Lacon ilcon una. Laci vuole tutti i giorni quando andiamo a Milanello. Abbiamo la responsabilità di difendere un club come il Milan».Farà dei calcoli in vista del derby? Giocherà Morata?«Non faccio calcoli, ragiono di partita in partita.