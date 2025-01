Juventusnews24.com - Conceicao e quel rammarico su Napoli Juve: «Nessuna squadra è riuscita a fare quello che abbiamo fatto noi nel primo tempo!»

di RedazionentusNews24, esterno bianconero, ha parlato così disu: le dichiarazioni durante la conferenza stampa pre BenficaFranciscoè tornato a parlare didurante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. Di seguito le parole del calciatore portoghese:PAROLE – «Anche nei risultati negativi ci sono cose buone, così come viceversa. Nelcolè stata una grande prestazione per 45?,ci èquantoda noi a. La cosa più importante sono i 3 punti ma possiamo trarre aspetti positivi dalla sconfitta. Ci sono cose da migliorare e ci concentriamo su queste perché miglioreremo in futuro. Non ha dubbi che lomo con le lezioni apprese».